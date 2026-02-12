Ayuda de 600.000 euros de la Junta para eliminar barreras arquitectónicas

La Junta de Andalucía ha concedido una ayuda de más de 600.000 euros para adaptar edificios residenciales de Marbella y eliminar barreras arquitectónicas.

Las seis comunidades de vecinos beneficiadas por la ayuda del gobierno autonómico están ubicadas en las barriadas de Divina Pastora y Santa Marta, dos de las más populares del término municipal.

La cuantía económica permitirá a los vecinos adaptar accesos e instalar rampas, ascensores y sistemas de comunicación orientados a facilitar la movilidad y la autonomía de los inquilinos de los inmuebles.

Una de las comunidades ya ha comenzado a ejecutar las mejoras y el resto lo hará cuando finalice los trámites administrativos.

La delegada provincial de Fomento del Gobierno autonómico, María Rosa Morales, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y representantes de las comunidades de vecinos receptoras de los fondos han mantenido un encuentro para analizar la ejecución de las actuaciones y abordar aspectos como los plazos de las obras, la posibilidad de solicitar ampliaciones y los procedimientos de justificación de las subvenciones.

Las ayudas se corresponden con la línea autonómica destinada a la accesibilidad de edificios residenciales , señaló Morales.

«Próximamente habrá nuevas convocatorias que permitirán que otras comunidades de Marbella accedan a estas ayudas. La Junta busca seguir mejorando la habitabilidad y la accesibilidad en el municipio», agregó la delegada de Fomento.