Polémica en la adjudicación de pisos de protección oficial en San Pedro Alcántara

El sorteo para adjudicar 84 viviendas de protección oficial (VPO) que el Ayuntamiento impulsa en San Pedro Alcántara y la formalización de sus entregas desató este miércoles la polémica entre Opción Sampedreña (OSP) y el equipo de Gobierno, que tuvo que celebrar una reunión informativa con los beneficiarios de los inmuebles para resolver dudas.

La formación sampedreña aseguró que los adjudicatarios desconocen el precio final (que oscilará entre los 150.000 y los 260.000 euros) que deberán abonar para hacerse con los inmuebles, por lo que no saben si podrán asumirlo.

«Sin confirmación oficial (del precio final), los adjudicatarios tendrán dificultades para calcular el ahorro previo necesario, que se estima entre un 20 y un 30 por ciento del valor de la vivienda. Los vecinos están bastante preocupados», señaló el concejal de OSP Manuel Osorio.

El edil denunció también que los vecinos que perciben 5,5 veces el IPREM (unos 50.000 euros al año) aspiren a hacerse con alguna vivienda de este tipo frente a los residentes que cobran hasta tres veces el IPREM (unos 22.000 euros al año), que es el colectivo que más necesita este tipo de inmuebles de impulso municipal.

«Que un solo individuo que cobre pueda ganar cerca de 50.000 euros al año le quite la oportunidad a una persona que gana 22.000 euros al año es una barbaridad. Las personas de más renta han tenido hasta un 20 por ciento de probabilidades de hacerse con una VPO», señaló el concejal de la formación sampedreña.

El edil reclamó también al equipo de Gobierno «mayor transparencia» en la adjudicación de los inmuebles, «un mayor acompañamiento» por parte de la Oficina Municipal de la Vivienda, y una política del suelo «coherente y orientada de forma prioritaria a abaratar el acceso a la vivienda pública».

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, aseguró que cualquier vecino que cumpliera con los requisitos que solicitaba el Ayuntamiento «ha podido optar a uno de estos inmuebles».

La regidora aseguró también que el Ayuntamiento destinará 15.000 euros para facilitar el desembolso inicial del por 20 por ciento del importe total de la vivienda.

«Cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer alternativas reales a quienes más lo necesitan», agregó.

Noticias relacionadas

Las viviendas de protección oficial que impulsa el Ayuntamiento en San Pedro Alcántara se encuentran al 20 por ciento de su ejecución y el Ayuntamiento confía en que estén culminadas a mediados de 2027.