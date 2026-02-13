Costabella ya tiene nuevo saneamiento tras años de reclamaciones vecinales

La urbanización Costabella, ubicada en la barriada de Las Chapas de Marbella y en la que habitan cerca de 315 familias, ya cuenta con nuevas infraestructuras hídricas y de abastecimiento de agua potable.

El Ayuntamiento de Marbella y la empresa pública de aguas de la Costa del Sol, Acosol, que depende de la Mancomunidad de Municipios, anunciaron ayer la finalización de unas actuaciones que los vecinos reclamaban desde hace cerca de 15 años.

«La obra era muy necesaria debido al deterioro de las antiguas tuberías y de las pérdidas de agua. Ha sido necesario un seguimiento constante», señaló la presidenta de la comunidad de propietarios de Costabella, Haydee Mourenza.

Las actuaciones han servido para instalar cerca de ocho kilómetros de conducciones de aguas residuales y pluviales; y cerca de cinco kilómetros de nuevas redes de abastecimiento de agua.

La intervención se ha completado con la renovación del alumbrado público, canalizaciones de telefonía, actuaciones en la red eléctrica y el pavimento de 22.000 metros cuadrados de superficie.

Los trabajos han contado con una inversión de unos cinco millones de euros, de los que los propietarios de viviendas han aportado el 25 por ciento.

«La urbanización cuenta, por primera vez, con redes públicas de saneamiento y abastecimiento que garantizarán un servicio eficiente y moderno», señaló el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Manuel Cardeña.

La renovación del saneamiento y abastecimiento permitirá también a los vecinos obtener licencias que se les denegaba por la presencia de infraestructuras obsoletas.

Las nuevas redes sustituyen canalizaciones construidas hace más de 50 años con materiales de baja calidad, como la uralita, lo que conllevaba frecuentes roturas, contaminación de aguas fecales, atascos o malos olores. Las viviendas dependían también de fosas sépticas para captar agua.

Rabia e impotencia

Sólo en los primeros seis meses de 2021, las canalizaciones sufrieron 25 averías calificadas como graves por parte de los vecinos. Algunas traían consigo cortes de agua que podían durar días o situaciones en las que el agua de consumo humano se mezclaban con las residuales. En otras ocasiones, los vecinos contrataban a empresas especializadas para que detectaran las fugas.

«Sentimos rabia e impotencia ante la desidia del Ayuntamiento y Acosol», señalaron algunas familias en 2021.

Los residentes aseguraron entonces que un decreto de 2012 obligaba al Ayuntamiento a recepcionar y mantener las redes de suministro de agua potable, criticaron su «pasividad» y le reclamaron actuar para evitar «consecuencias aún peores».

Acosol, la concesionaria del suministro del agua en Marbella, Hidralia y el Ayuntamiento firmaron en 2019 el acuerdo para ejecutar el proyecto para renovar la red de saneamientos de la urbanización.