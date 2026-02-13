Vecinos advierten de la dificultad de comprar una vivienda en Marbella

La plataforma ciudadana Marbella para Vivir advirtió ayer de las dificultades para acceder a una vivienda «digna y asequible» en el municipio ante los altos precios del alquiler y la compra, el aumento de los inmuebles para uso turístico y el predominio del urbanismo de lujo.

«Se genera una presión cada vez mayor sobre los vecinos, que están siendo expulsados de la ciudad», señaló el colectivo.

La plataforma reclamó al Ayuntamiento que «refuerce» las políticas públicas que priorizan la construcción de vivienda asequible; protejan el suelo público; y «garanticen el derecho de permanecer en nuestra ciudad». «Hay que apostar por la construcción de viviendas de protección oficial de manera ambiciosa y sin regalar suelo público a los especuladores. Necesitamos avanzar hacia soluciones que sean reales y efectivas», apuntó la plataforma, que se ha reunido con el candidato de Por Andalucía en Málaga, Ernesto Alba para abordar el asunto.

El colectivo advirtió de que la escasez de viviendas asequibles repercute en la calidad de los servicios públicos del municipio, ya que profesionales de la sanidad, la educación o la seguridad encuentran dificultades para establecerse en Marbella ante el precio de los inmuebles. En algunas ocasiones, los profesionales tienen que rechazar los empleos.

Marbella es, con cerca de 3.000, el municipio con el mayor número de viviendas turísticas ilegales de Andalucía y el tercero de España después de Madrid y Barcelona, según datos del Gobierno central.