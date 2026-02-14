Marbella adquiere más dispositivos para tratar de mejorar la limpieza

El Ayuntamiento de Marbella anunció ayer la adquisición de 77 equipos para facilitar el trabajo de los operarios de limpieza y tratar de mejorar el mantenimiento de las calles y plazas del municipio, una de las asignaturas pendientes del equipo de Gobierno desde hace dos años, especialmente preocupante en una localidad cuyo desarrollo económico depende del turismo.

El lote de equipos está integrado por 35 sopladoras eléctricas de diverso tamaño; 15 baterías adicionales; siete cargadores; cinco desbrozadoras; otras tantas sopladoras de mochila; y diez sopladoras de mano.

Los dispositivos se caracterizan por ser silenciosos y menos contaminantes, lo que hace que su uso sea adecuado en entornos urbanos, como el casco antiguo y el centro urbano de Marbella, zonas en las que las bolsas de basura y los residuos han invadido de forma recurrente el espacio público los dos últimos veranos.

«La dotación contribuye a reforzar la eficacia del servicio y a minimizar el impacto acústico en las zonas más sensibles», señaló el delegado del Área, Diego López, que en los dos últimos años ha recibido críticas de las pymes de Marbella y San Pedro Alcántara del municipio y la oposición por la carencias en el mantenimiento de los espacios públicos.

El Ayuntamiento distribuirá el material adquirido a semanas de la llegada de la Semana Santa, la primera gran época del año de afluencia de turistas al municipio, entre Marbella y San Pedro Alcántara para «garantizar una mejora equilibrada en ambos núcleos urbanos y reforzando la capacidad operativa en distintas áreas de actuación», señaló el delegado del Área.

López volvió a apelar a la colaboración vecinal (algo a lo que ha recurrido frecuentemente en los últimos meses) para mantener la limpieza de la ciudad y recordó la importancia de «respetar los horarios y las normas de depósito de residuos, hacer un uso adecuado de los contenedores y evitar conductas incívicas que dificultan la labor de los servicios municipales».

El Ayuntamiento de Marbella anunció a inicios de febrero que implantará en los espacios públicos del municipio cámaras destinadas al control del cumplimiento de las ordenanzas municipales, especialmente, advirtió, en el ámbito de los vertidos ilegales, la limpieza viaria y «otras conductas incívicas».

«La tecnología también debe ayudarnos a mejorar la convivencia y el respeto por el espacio público», advirtió el equipo de Gobierno.