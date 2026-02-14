Mejoran el exterior del colegio Santa Teresa, de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado la remodelación del exterior del colegio Santa Teresa para tratar de reforzar su mantenimiento y las condiciones de seguridad.

La fachada del colegio se encuentra en un estado de deterioro tras el impacto durante años de los fenómenos meteorológicos y la incidencia de la radiación solar debido a la orientación del centro.

«Se había registrado un deterioro progresivo del acabado, además del envejecimiento de los elementos metálicos», reconoce el Ayuntamiento.

Los trabajos se realizan sobre una superficie de 3.900 metros cuadrados de fachada, a los que se suman cerca de 400 metros cuadrados de cerrajería.

Las actuaciones contemplan también la reparación de fisuras y la aplicación de revestimiento de alta resistencia para mantener la identidad visual del centro, además de actuaciones sobre puntos sensibles a la acumulación de agua para evitar futuros deterioros.

El plazo de ejecución de las actuaciones será de unos dos meses, según las previsiones del Ayuntamiento.

Las actuaciones en el exterior del colegios se suman a otras que el Ayuntamiento ha tenido que ejecutar en el interior para mejorar su seguridad.

Noticias relacionadas

Las actuaciones en el centro forman parte de un plan de conservación que el Ayuntamiento puso en marcha en el último trimestre de 2025 y que cuenta con alrededor de 150 acciones en equipamientos educativos y culturales ubicados en Marbella.