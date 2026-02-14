El PSOE pide mejorar ya la seguridad vial en San Pedro Alcántara

El PSOE pide al equipo de Gobierno que reubique ya un paso de peatones situado en la intersección entre la avenida Oriental y la calle Ángel Carmona, en San Pedro Alcántara, ya que su visibilidad es reducida al encontrarse en un cambio de rasante.

«Supone un riesgo evidente para peatones y conductores», advierte la formación socialista.

El PSOE asegura que los técnicos municipales analizan un conjunto de actuaciones vinculadas con la movilidad en el entorno, dentro de las cuales se encuentra la recolocación del paso de peatones, pero pidió no demorar una medida que afecta a la seguridad de los vecinos.

«No se pueden seguir dilatando soluciones cuando está en juego la seguridad de las personas. Valoramos que se reconozca el problema, pero la seguridad vial no puede depender de plazos indefinidos ni de actuaciones futuras. Este paso de peatones es peligroso hoy», agrega la formación socialista.

Noticias relacionadas

El PSOE pide también la adecuación y la reapertura de los baños públicos ubicados en la plaza de La Iglesia, cerrados desde hace años a pesar de encontrarse en un céntrico espacio.