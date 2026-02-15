Jeroen Nettekoven, director del hotel Gran Marbella: «Los pisos turísticos quitan casas a personas que vienen a trabajar»

Tras ocupar puestos de alta dirección en hoteles de lujo de destinos como Mallorca, Bali o Tailandia y con una experiencia de más de 25 años, Jeroen Nettekoven regresa a la Costa del Sol, donde practicó el castellano que aprendió en el colegio en su Holanda natal, para ponerse al frente de uno de los establecimientos más emblemáticos de Marbella, el hotel Gran Marbella.

¿Cómo afronta la nueva etapa en la dirección del hotel?

Con mucha ilusión. Volver a Marbella me hacía mucha ilusión. Siempre he considerado a la ciudad más mi casa que Holanda. Es muy bonito estar de vuelta aquí y de la mano de un gran proyecto y con muchas posibilidades. Es un proyecto distinto de los que hay en la Costa del Sol. Buscamos crear estancias memorables para los huéspedes y crear experiencias únicas.

¿Qué destacaría del hotel?

Sobre todo, la calidez del personal. La plantilla es muy local, ya que casi todos son de Málaga o del resto de Andalucía. Las personas de la zona se caracterizan por ser muy abiertas y orgullosos de ser de donde son. Esto fue lo que más me sorprendió al entrar en el proyecto, la calidad del personal.

¿Qué caracteriza al proyecto del hotel?

Tenemos un producto espectacular. El hotel está muy bonito después de una gran inversión. Es un proyecto que está muy bien pensado. Las habitaciones son muy espaciosas, por lo que son perfectas para parejas o para familias. Son 135 habitaciones y suites y contamos con tres piscinas al aire libre y el restaurante Terraza, especializado en gastronomía andaluza. Y, obviamente, el club de playa con spa y que estamos a punto de abrir. Es la guinda del pastel.

¿Qué encontramos en el club de playa?

El Amú Beach Club, así lo llamamos, es un concepto que viene de Mónaco. Dentro del club de playa abriremos un spa en un edificio ubicado en el interior del complejo. El spa es de la marca Champneys y será su primer espacio de bienestar fuera de Reino Unido. Contaremos también con sauna, seis cabinas de tratamiento o un gimnasio, además del gimnasio que tenemos en el hotel. En el club de playa encontramos un restaurante, una piscina tipo infinity con zonas ajardinada para las hamacas y la propia zona de playa, ubicada en Real de Zaragoza, con camas balinesas.

¿Qué expectativas tiene para su primer año al frente del hotel?

Para mí, lo más importante ahora es el posicionamiento del hotel, es decir, cómo podemos ser diferentes a la competencia que tenemos en Marbella y Málaga. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro propio hueco dentro del mercado y que el cliente sienta lo que le queremos ofrecer. Y esto es un trabajo muy elaborado.

¿Y cómo será ese posicionamiento?

Tengo claro que será muy local. Me gusta trabajar con productos de la zona en la que nos encontramos, de Málaga, de la sierra; y trabajar con las pequeñas empresas de nuestro entorno. Por posicionamiento y precio medio, nos dirigimos a un cliente alto.

Tras su etapa en el extranjero y en otros destinos de España, ¿qué cree que diferencia a Marbella?

Marbella, como Málaga, han hecho un posicionamiento muy bueno en el extranjero. Desde que me fui hasta que he vuelto, las infraestructuras han mejorado mucho. También la conectividad del destino. Tenemos vuelos desde Estados Unidos o desde Asia, lo que facilita la llegada de turistas. Además, Málaga ha crecido como capital, lo que ayuda mucho a Marbella, sobre todo en la temporada baja, en invierno. Y también contamos con la calidez de la gente de la zona.

¿Ve las viviendas de uso turístico como una competencia a los hoteles? ¿Le preocupan?

Preocuparme, sí me preocupan, pero no por el hotel. Me preocupan por el personal. Las viviendas turísticas quitan casas para personas que vienen de fuera para trabajar o para personas que se quieren independizar de sus padres. Ahí es donde más daño hacen las viviendas vacacionales.

¿No cree que sean una competencia para el hotel?

No. No me quitan negocio porque nosotros nos dirigimos a un cliente muy diferente. Es más, creo que me ayudan porque aportan clientes que vienen al restaurante, al club de playa o la playa. No lo veo como competencia, pero no las veo positivas por el tema de la vivienda (residencial).