Muere en Marbella un hombre de 54 años al sufrir una caída en moto

Un hombre de 54 años ha fallecido esta tarde tras sufrir una caída cuando circulaba en moto por la calle Guadalete, en la localidad malagueña de Marbella. El suceso se ha producido a la altura de un centro hospitalario alrededor de las 17.20 horas.

Según han confirmado a EFE desde Emergencias 112, tras recibirse el aviso se movilizó de inmediato a los servicios sanitarios y a la Policía Local. A la llegada al lugar, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima.

El accidente, de carácter mortal, se ha producido sin que se hayan visto implicados otros vehículos.