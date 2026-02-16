Instalan en Marbella luminarias más eficientes en la calle José Luis Morales Marín

El Ayuntamiento de Marbella ha mejorado el alumbrado público en la calle José Luis Morales Marín para tratar de incrementar la eficiencia energética y reforzar la seguridad vial y peatonal.

La intervención ha consistido en la sustitución de puntos de luz que iluminaban únicamente la calzada por luminarias dobles que permiten un alumbrado diferenciado y más eficiente, ya que se extiende también a las aceras.

Las nuevas luminarias, instaladas por el Ayuntamiento tras las reclamaciones de los vecinos, mejoran la visibilidad en la calzada y la acera, reducen las zonas de sombra y aumentan la percepción de seguridad.

La primera fase de las actuaciones se ha desarrollado en el tramo comprendido entre la calle Pinsapo y la avenida Mayorazgo, en el que se han sustituido siete puntos de luz.

Las nuevas luminarias son de tipo LED, de bajo consumo, e irradian una luz cálida que cumple con la normativa autonómica de protección frente a la contaminación lumínica. Además, respeta el entorno medioambiental, protege frente a la contaminación lumínica y contribuye a preservar la calidad del cielo nocturno y reducir el deslumbramiento.

Los nuevos equipamientos lumínicos permiten también reducir el consumo eléctrico respecto a las lámparas tradicionales, disminuir los costes de mantenimiento gracias a la mayor durabilidad de las ópticas LED y mejorar la reproducción cromática al ofrecer una iluminación más uniforme y natural.