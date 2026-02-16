Seguridad vial
Instalan en Marbella luminarias más eficientes en la calle José Luis Morales Marín
Las nuevas farolas son de bajo consumo y mejoran la visibilidad de la calzada y la acera
m. v.
El Ayuntamiento de Marbella ha mejorado el alumbrado público en la calle José Luis Morales Marín para tratar de incrementar la eficiencia energética y reforzar la seguridad vial y peatonal.
La intervención ha consistido en la sustitución de puntos de luz que iluminaban únicamente la calzada por luminarias dobles que permiten un alumbrado diferenciado y más eficiente, ya que se extiende también a las aceras.
Las nuevas luminarias, instaladas por el Ayuntamiento tras las reclamaciones de los vecinos, mejoran la visibilidad en la calzada y la acera, reducen las zonas de sombra y aumentan la percepción de seguridad.
La primera fase de las actuaciones se ha desarrollado en el tramo comprendido entre la calle Pinsapo y la avenida Mayorazgo, en el que se han sustituido siete puntos de luz.
Las nuevas luminarias son de tipo LED, de bajo consumo, e irradian una luz cálida que cumple con la normativa autonómica de protección frente a la contaminación lumínica. Además, respeta el entorno medioambiental, protege frente a la contaminación lumínica y contribuye a preservar la calidad del cielo nocturno y reducir el deslumbramiento.
Los nuevos equipamientos lumínicos permiten también reducir el consumo eléctrico respecto a las lámparas tradicionales, disminuir los costes de mantenimiento gracias a la mayor durabilidad de las ópticas LED y mejorar la reproducción cromática al ofrecer una iluminación más uniforme y natural.
