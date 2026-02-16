El peor invierno en años en Marbella deja en evidencia la fragilidad del litoral

El peor invierno en años en Marbella y San Pedro Alcántara, en el que se han encadenado temporales de viento, lluvia y fuerte oleaje de forma prácticamente continuada durante semanas, ha dejado en evidencia la precariedad en la que se encuentran sus playas, el principal atractivo de un municipio cuyo desarrollo económico está estrechamente ligado al turismo.

Las borrascas han provocado en buena parte de la costa, a semanas del inicio de la temporada alta, importantes pérdidas de arena; y desperfectos en la práctica totalidad del litoral, de alrededor de 27 kilómetros de longitud, como afecciones en zonas dunares, daños en diferentes tramos del paseo marítimo y en accesos a la playa e importantes acumulaciones de cañas.

Los temporales han dañado especialmente las playas de Venus, El Faro y La Fontanilla, ubicadas en pleno centro urbano de Marbella, en las que la franja de costa ha pasado, en algunos puntos, de 13 metros de amplitud a tres, lo que ha dejado al descubierto estructuras de contención, redes de evacuación y escolleras.

En la playa Artola-Cabopino han desaparecido cinco metros de franja del litoral y hasta 1,2 metros de cota de arena en algunas zonas; y el cordón dunar, de un alto valor medioambiental, ha sufrido daños.

En las playas de Las Cañas y Las Chapas han aparecido zonas descarnadas de arena, retrocesos del arenal de hasta diez metros de longitud y parte de las conducciones de la red de saneamiento ha quedado al descubierto.

En la playa de La Víbora, los diferentes temporales de invierno han deteriorado el sistema dunar y algunos equipamientos; mientras que las zonas costeras de Real de Zaragoza y Alicate sufren descalces de más de un metro de altura y las pasarelas de madera se han visto afectadas.

Las playas de Adelfa-Realejo y El Pinillo han sufrido notables mermas de cota y amplitud de los arenales y sus accesos han quedado descalzados. En la playa de Nagüeles, el retroceso de arena supera los diez metros en algunas zonas; y en las playas de San Pedro Alcántara se han acumulado restos de algas asiáticas y han aparecido escorrentías.

Plan urgente de recuperación

El Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha de un plan urgente para tratar de recuperar el litoral antes de la llegada de los primeros turistas al municipio.

Las actuaciones servirán para reperfilar la línea de costa con maquinaria pesada; retirar cañas y residuos y recuperar el ancho de los arenales. Además, se repondrán pasarelas y otros elementos de mobiliario dañados.

El operativo contará también con un equipamiento específico para cribar la arena y con maquinaria pesada de alquiler, como palas cargadoras o camiones bañeras.

El Ayuntamiento calcula que las actuaciones de mejora de la costa tendrán un coste de más de 400.000 euros.