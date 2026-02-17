Acondicionan en Marbella un local municipal para el disfrute de personas mayores

El Ayuntamiento de Marbella acondicionará un local municipal anexo a la sede del distrito de Marbella Este para el uso y disfrute de, especialmente, los usuarios del Centro de Participación Activa Los Paisajes.

El Ayuntamiento ultima los trámites administrativos para ejecutar una actuación que contará con un presupuestos de 180.000 euros.

Las obras supondrán la adecuación de un espacio de unos 250 metros cuadrados de superficie distribuidos en dos plantas, lo que conllevará que los cerca de 1.000 usuarios del Centro de Participación Activa dispongan de más espacio para realizar sus actividades, talleres y eventos.

El proyecto contempla la reforma integral del interior de un local municipal que en la actualidad se encuentran en bruto y que dispone de un sótano y una planta principal.

Tras la reforma, las dependencias albergarán dos salas destinadas a las diferentes actividades de los usuarios y que podrán utilizarse de forma conjunta o independiente; además de un espacio de espera y dos aseos, uno de ellos adaptado.

En la planta sótano, se habilitará un almacén para el material de las actividades.

«Con esta intervención, se pone en valor un espacio que en la actualidad se encuentra sin uso. Se transformará en un equipamiento funcional, accesible y polivalente para reforzar la red de los servicios del distrito Este y mejorar la atención a los usuarios de Los Paisajes», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.