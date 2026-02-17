Equipamientos
Acondicionan en Marbella un local municipal para el disfrute de personas mayores
Se trata de un local de 250 metros cuadrados de superficie con una planta y un sótano
El Ayuntamiento de Marbella acondicionará un local municipal anexo a la sede del distrito de Marbella Este para el uso y disfrute de, especialmente, los usuarios del Centro de Participación Activa Los Paisajes.
El Ayuntamiento ultima los trámites administrativos para ejecutar una actuación que contará con un presupuestos de 180.000 euros.
Las obras supondrán la adecuación de un espacio de unos 250 metros cuadrados de superficie distribuidos en dos plantas, lo que conllevará que los cerca de 1.000 usuarios del Centro de Participación Activa dispongan de más espacio para realizar sus actividades, talleres y eventos.
El proyecto contempla la reforma integral del interior de un local municipal que en la actualidad se encuentran en bruto y que dispone de un sótano y una planta principal.
Tras la reforma, las dependencias albergarán dos salas destinadas a las diferentes actividades de los usuarios y que podrán utilizarse de forma conjunta o independiente; además de un espacio de espera y dos aseos, uno de ellos adaptado.
En la planta sótano, se habilitará un almacén para el material de las actividades.
«Con esta intervención, se pone en valor un espacio que en la actualidad se encuentra sin uso. Se transformará en un equipamiento funcional, accesible y polivalente para reforzar la red de los servicios del distrito Este y mejorar la atención a los usuarios de Los Paisajes», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
- Presentan el proyecto de urbanización del futuro hotel de lujo Four Seasons
- Muere en Marbella un hombre de 54 años al sufrir una caída en moto
- Polémica en la adjudicación de pisos de protección oficial en San Pedro Alcántara
- Jeroen Nettekoven, director del hotel Gran Marbella: «Los pisos turísticos quitan casas a personas que vienen a trabajar»
- Vecinos advierten de la dificultad de comprar una vivienda en Marbella
- Instalarán cámaras en Marbella para controlar la limpieza y el incivismo
- El peor invierno en años en Marbella deja en evidencia la fragilidad del litoral
- Detenida una pareja en Marbella al dar su bebé positivo en cocaína