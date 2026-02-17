La disparidad de condiciones de las carreteras de Marbella

Marbella avanza a dos velocidades. Al menos, en lo que a la movilidad por carretera se refiere.

El interés del Ayuntamiento por colaborar con la Junta de Andalucía en la mejora de carreteras autonómicas en los últimos años contrasta con el bloqueo en la gestión de las vías urbanas.

El Ayuntamiento ha aportado dos millones de euros de fondos propios para adecentar un tramo de dos kilómetros de la carretera A-7176, entre Marbella e Istán, que compete a la Junta de Andalucía; y en 2022, asumió la gestión del tramo urbano de la carretera A-397, que une San Pedro con Ronda y también de titularidad autonómica, para construir un bulevar.

Al mismo tiempo, los vehículos que se desplazan entre Marbella y San Pedro, dos de los principales núcleos de población del municipio, sufren continuos colapsos, especialmente prolongados en verano; mientras vecinos de la zona residencia de la Fuente del Espanto, en San Pedro, reclaman el desbroce de la maleza de los arcenes de la carretera para desplazarse con seguridad.

«Este Gobierno no abandona ninguna carretera del municipio. Claro que colaboramos con la Junta en la mejora de la carretera de Istán, que usan muchos vecinos», apunta el delegado del Área, Enrique Rodríguez, que critica que el Ejecutivo central obtiene unos 30 millones de euros al año en concepto del IVA por el uso del peaje de la autopista AP-7 y apenas interviene en materia de movilidad en el municipio. «Ir y venir de Málaga para un vecino de San Pedro este verano serán 24 euros», apunta.

El PSOE pide que el planeamiento urbanístico, que el Ayuntamiento se encuentra elaborando en la actualidad, recoja la proyección de un tercer carril entre Puerto Banús y San Pedro que agilice el tráfico, especialmente denso en los meses de verano.

«De ese carril no se sabe nada. No está dibujado en el planeamiento urbanístico y ese es un gran problema que tenemos en Marbella. Al mismo tiempo, usamos el presupuesto municipal para arreglar el tramo de la carretera de Istán que pasa por una urbanización de superlujo», señala el concejal Javier Porcuna.

Para el concejal de Opción Sampedreña Manuel Osorio, «el delegado de Obras presume de las actuaciones en la carretera de Istán, competencia de la Junta, con carril bici, dos kilómetros nuevos o nuevo alumbrado, mientras que en la Fuente del Espanto no puede cortar la maleza».

«Menos dinero para la carretera de Istán y más para solucionar los problemas de las familias de la Fuente del Espanto», agrega.

Mejor movilidad en San Pedro

El Ayuntamiento anunció ayer la finalización de las obras de mejora del acerado en la avenida Burgos, ubicado en el ensanche sur de San Pedro, que se encontraba en mal estado.

La intervención se ha desarrollado sobre una superficie de unos 1.700 metros cuadrados y ha contado con un presupuesto de 315.000 euros.

Los trabajos han incluido la demolición del pavimento anterior, que presentaba levantamientos y hundimientos provocados por el crecimiento de las raíces de los árboles y por los embalsamientos de agua por la falta de redes de aguas pluviales.

Las actuaciones han servido también para crear una nueva red de alumbrado público soterrado y la adaptación de los pasos de peatones con los rebajes correspondientes para garantizar la accesibilidad de los peatones de la zona.