El hotel Senator de Marbella contará con 190 habitaciones cuando reabra sus puertas, en 2028

El hotel Senator, uno de los más emblemáticos del municipio, contará con 190 habitaciones -ninguna de ellas individual-, de las que 165 serán dobles; seis adaptadas para huéspedes con movilidad reducida; 24 de tipo junior suite; y una suite.

El grupo hotelero Meliá, que gestionará el establecimiento tras la culminación de unas obras de reforma, cuenta ya con la licencia municipal para acometerlas.

Las previsiones de la cadena hotelera es que el establecimiento, cerrado al público desde el pasado otoño, reabrirá al público en el transcurso de 2028.

Mejora de instalaciones

Melià invertirá en las reformas alrededor de 13 millones de euros para financiar actuaciones que se ejecutarán en una superficie de más de 7.000 metros cuadrados.

Tras su reapertura, el hotel contará con una piscina en la cubierta, una última planta íntegramente reorganizada, una fachada renovada, unos espacios comunes nuevos o mejor accesibilidad con ascensores y rampas de nueva creación y accesos al spa o la piscina.

También se habilitarán nuevas salas para mejorar la oferta congresual y de eventos del establecimiento, ubicado a escasa distancia del Palacio de Ferias y Congresos del municipio.

“El proyecto es una prueba clarísima de la importancia que tiene en el municipio el sector hotelero” en Marbella, ha señalado este martes la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Conflicto laboral

El cierre del hotel tras el pasado verano estuvo envuelto en un conflicto laboral que amenazó con los despidos de sus más de 107 empleados tras desacuerdos entre Meliá; la cadena Hoteles Playa, que gestionó el establecimiento hasta su cierre; y la propietaria del inmueble que alberga el negocio. Tras semanas de negociaciones en Marbella, Málaga y Sevilla y un encierro indefinido por parte de los empleados, la parte empresarial, CCOO y el comité de empresa llegaron a mediados de diciembre a un acuerdo para sustituir los despidos masivos por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que permitirá a los trabajadores recuperar sus puestos laborales cuando el hotel reabra.