Reabrirán en Marbella la carretera de El Chorradero este fin de semana

El Ayuntamiento de Marbella tiene previsto reabrir este fin de semana la carretera de El Chorradero, tras la culminación de unas actuaciones de emergencia destinadas a estabilizar un talud afectado por los desprendimientos registrados después del último episodio de fuertes lluvias.

La intervención ha permitido recuperar un acceso alternativo para la movilidad en la zona este del municipio.

Los trabajos han consistido en el saneamiento integral del talud, con la retirada de arbolado seco y ejemplares con peligro de caída, además de la limpieza y consolidación de la ladera, que presentaba zonas con abundante piedra suelta junto a otras con predominio de material terroso.

La superficie de actuación ha alcanzado aproximadamente los 2.500 metros cuadrados, según los cálculos del Ayuntamiento.

En una primera fase, los operarios instalaron una malla geotextil con fibra vegetal, que favorece la integración del terreno y facilita la regeneración natural de la cubierta vegetal, contribuyendo a la fijación del suelo.

Posteriormente, colocaron una red metálica de triple torsión reforzada para contener posibles desprendimientos de pequeño y mediano tamaño. Esta solución técnica permite reducir de forma significativa el riesgo en un tramo especialmente sensible por su orografía.

La actuación ha contemplado también la reparación de los daños ocasionados en la calzada por las escorrentías, que habían afectado a la base interior del firme.