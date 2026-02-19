Leyendas del golf juegan este fin de semana en el Aloha Club de Marbella

Grandes figuras del golf, como José María Olazábal, el malagueño Miguel Ángel Jiménez, Colin Montgomerie o Michael Campbell, jugarán este fin de semana en Marbella.

El Aloha Golf Club albergará desde mañana hasta el domingo el torneo Staysure Marbella Legends, que contará con más de 60 jugadores profesionales veteranos de 18 países, entre los que figurarán tres ganadores de Majors o más de 15 jugadores de la Ryder Cup. Los participantes suman un palmares de más de 700 victorias internacionales.

La cita en Marbella abrirá, por segundo año consecutivo, el circuito senior Legends Tour y dará al municipio la oportunidad de reforzarse en el segmento de turismo de golf.

«Es siempre un placer venir a esta parte de España. Tenemos un fiel elenco de jugadores extraordinarios y estoy seguro de que el torneo crecerá año tras año», señaló Olazábal, este miércoles, en el acto de presentación de la competición.

«Marbella ofrece campos excepcionales y un clima envidiable, lo que lo convierte en un escenario ideal para el Legends Tour», agregó.

Miguel Ángel Jiménez subrayó «las instalaciones de primer nivel» de Aloha Golf Club y de Marbella. «Se trata de un entorno en el que todos nos sentimos bienvenidos», apuntó.

El director general del torneo, David Adams, aseguró que «las instalaciones, el clima y la hospitalidad hacen que jugadores y organización nos sintamos como en casa».