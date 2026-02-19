Polémica por el cierre de una de las principales vías de San Pedro Alcántara

El cierre al tráfico rodado desde hace meses en la avenida Fuente Nueva, una de las principales vías de comunicación de San Pedro Alcántara, ha desatado la polémica entre el PSOE y el equipo de Gobierno, del PP.

La avenida se encuentra cerrada al paso de los vehículos con motivo de unas obras de remodelación que el Ayuntamiento ejecuta desde hace semanas.

A medida que los operarios culminan las actuaciones, el Consistorio reabre la circulación por tramos. Sin embargo, el tramo central de la avenida, en el que se concentran las principales intersecciones con el resto de las calles que discurren por la zona residencial de Fuente Nueva, lleva semanas cerrada al tráfico.

El Ayuntamiento confía en que el tramo central de la vía «pueda abrirse al tráfico aproximadamente» a finales de febrero o inicios de marzo, una vez que los operarios concluyan las actuaciones de asfaltado y culminen los trabajos para garantizar la seguridad de vehículos y peatones.

El Consistorio apela a la «comprensión y colaboración» de vecinos y comerciantes y asegura que las aperturas parciales al tráfico «permiten avanzar hacia la progresiva normalización del tráfico mientras se culmina el proyecto en su totalidad».

Tras meses de obras, el Ayuntamiento ha anunciado la reapertura al tráfico en la calle Castilla; el área comprendida entre la propia vía y la calle Santa Inés; y la calle Santa Leonor.

«Se ha recuperado la circulación en puntos estratégicos del entorno, lo que favorece la movilidad en la zona», asegura el Ayuntamiento.

Ayuda a los comerciantes

El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber planificado las obras de forma errática y de haber facilitado «escasa información clara sobre los plazos reales de ejecución»; y asegura que las reaperturas parciales en la avenida no compensan el perjuicio de meses de cortes al tráfico, dificultades de accesibilidad peatonal y rodada, señalizaciones insuficientes y retrasos continuos.

La formación socialista propone medidas para compensar a los negocios de la zona afectados por las obras, como bonificaciones temporales en tasas municipales; refuerzos en el servicio de limpieza o la iluminación de la zona; o apoyo para la promoción digital de los establecimientos.

El PSOE reclama también un calendario «público, claro y definitivo» sobre la finalización completa de las actuaciones y una campaña institucional de promoción y dinamización de la zona, con actuaciones que atraigan al público.

«Los comerciantes soportan desde hace mucho tiempo el impacto de unas obras mal planificadas y con escasa información», asegura la representante del PSOE en la Junta de Distrito en San Pedro, Ana Leschiera.

«No basta con asfaltar una calle. También hay que reparar el daño económico causado y apoyar al tejido comercial», agrega.