Consumo
La cadena Lidl abre su tercer establecimiento en Marbella
El nuevo punto de venta, de 1.500 metros cuadrados de superficie, se ubica en San Pedro
La cadena de distribución alimentaria Lidl abre en San Pedro su tercer establecimiento en el municipio tras los ubicados en Marbella y el distrito de Las Chapas.
El punto de venta de San Pedro, el 35 de Lidl en la provincia de Málaga, cuenta con una superficie comercial de 1.500 metros cuadrados, 96 plazas de aparcamiento, tres puntos de recarga para vehículos eléctricos y alrededor de 360 metros cuadrados de paneles solares.
El establecimiento dispone también de sistemas de iluminación LED, de bajo consumo, en toda la instalación y equipos de refrigeración y climatización de bajo consumo, lo que contribuye a reducir el impacto ambiental.
El establecimiento inicia su actividad con 26 puestos de empleo, que se suman a los cerca de mil que la cadena de distribución de alimentos genera en la provincia de Málaga.
El local cuenta con un horario ininterrumpido de 9.00 a 21.30 horas de lunes a sábado y ofrece productos de proximidad y de origen local, una selección de referencias regionales, entre las que destacan los embutidos, las frutas o las verduras, y la incorporación de un módulo ‘deluxe’ de panadería.
«La apertura supone un nuevo hito dentro del Plan Marbella de Lidl, reforzando nuestra presencia en el oeste del municipio y acercando nuestra propuesta de valor a los vecinos. La estrategia de Lidl pasa por un crecimiento sostenible que prioriza la comodidad y la eficiencia para el cliente», señala la directora regional de la marca en Andalucía, Sophie Chatel.
