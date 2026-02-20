Fichas huérfanas
El Casino Marbella dona 13.350 euros de las fichas extraviadas a programas sociales
El director del establecimiento, Manuel Romero, destaca la satisfacción de destinar las fichas huérfanas a fines sociales, en una iniciativa que aumenta la ayuda a familias vulnerables.
Casino Marbella ha entregado a programas municipales de ayuda social parta colectivos vulnerables cerca de 13.350 euros procedentes de las fichas extraviadas durante 2025, un 25 por ciento más que el importe donado el año pasado.
Las fichas huérfanas corresponden a cantidades o apuestas extraviadas en el transcurso del año, encontradas en el suelo o sobre las mesas de juego o abandonadas durante las partidas y cuyo propietario se desconoce.
«Para Casino Marbella es una satisfacción que estas cantidades puedan transformarse en una ayuda directa para quienes más lo necesitan. Como en años anteriores, el importe de las denominadas fichas huérfanas se destina íntegramente a fines sociales», señala el director del establecimiento, Manuel Romero.
«Tenemos la voluntad de seguir cooperando con el Ayuntamiento en propuestas que repercuten de forma positiva en la ciudad», agrega.
El Consistorio señala que la cuantía donada por Casino Marbella se destinará a financiar programas de atención a familias en exclusión de Marbella.
