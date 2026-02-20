La Junta adjudica la redacción de la obra del intercambiador de San Pedro Alcántara

La Junta de Andalucía ha adjudicado por 41.700 euros la redacción del proyecto del intercambiador de transportes de San Pedro Alcántara, una actuación clave para tratar de mejorar la movilidad en el municipio, una de las grandes deficiencias de Marbella.

La empresa adjudicataria dispone de cuatro meses para redactar el proyecto, por lo que el Gobierno autonómico confía en licitar en el transcurso del año unas obras que permitirán a San Pedro Alcántara contar con un equipamiento que centralice el transporte público que presta servicio en el municipio.

«El Gobierno de Juanma Moreno siempre está a la búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos y sabemos que la mejor solución es disponer de una estación de autobuses en San Pedro Alcántara», señala la consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz.

La Junta impulsa el proyecto técnico, la licitación y la ejecución de unas actuaciones que contarán con un presupuesto de unos 1,7 millones de euros.

El intercambiador contará con seis dársenas cubiertas para el estacionamiento de los autobuses y dos puestos fuera de las dársenas para el estacionamiento de autobuses que no tengan salidas inmediatas.

Dispondrá también de un edificio central con aseos; cuarto de limpieza y almacén; puestos de venta de billetes, información y vigilancia; y espacio para el resguardo y la espera de viajeros.

El equipamiento se ubicará en una parcela de unos 8.000 metros cuadrados de superficie, conocida de forma popular como El Cielo de San Pedro y que destaca por su conexión con la autovía del Mediterráneo.

El intercambiador de transportes de San Pedro Alcántara prestará servicio a más de cien expediciones diarias en los días laborales, cifra que aumentará en verano, ante la llegada de viajeros a un municipio cuyo desarrollo económico sigue estrechamente ligado al turismo.

San Pedro Alcántara cuenta con rutas provinciales que conectan la localidad con el Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga, Fuengirola o Torremolinos.

También es parada intermedia de rutas interprovinciales y estatales que conectan Cádiz, Granada, Sevilla, Algeciras o La Línea de La Concepción.

Noticias relacionadas

El servicio del transporte público en San Pedro Alcántara se encuentra disperso desde hace años en dependencias ubicadas en tres avenidas de la localidad y que carecen de las condiciones para prestar un buen servicio a los usuarios.