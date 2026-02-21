Marbella prevé soterrar más de siete kilómetros de líneas eléctricas y eliminar 50 torretas

El Ayuntamiento de Marbella continúa con el soterramiento de líneas eléctricas aéreas en distintos puntos del municipio, que alcanzará más de siete kilómetros y eliminará 50 torretas en los próximos meses.

Así lo ha anunciado el director de Proyectos e Infraestructuras de la delegación de Urbanismo, Ignacio Díaz, quien ha subrayado que "estamos dando respuesta a una demanda que se remonta a décadas y avanzando hacia un modelo de ciudad más ordenado y sostenible". Ha explicado que "estas intervenciones afectan tanto a líneas de alta como de media tensión que, en muchos casos, discurren muy próximas a viviendas, colegios, plazas públicas o zonas verdes" y ha subrayado que "no se trata únicamente de una cuestión estética o paisajística, también repercute en la seguridad y en la recuperación de espacio urbano que hasta ahora estaba condicionado por estos elementos".

El responsable municipal ha indicado que "estamos aprovechando los nuevos desarrollos urbanísticos para incorporar el soterramiento, tanto de las nuevas líneas como de las antiguas, cuando es viable técnicamente", al tiempo que ha resaltado que "el objetivo es que contribuyan a mejorar la ciudad, integrando infraestructuras más modernas y menos invasivas".

Asimismo, ha indicado que "una de las actuaciones más relevantes que se encuentra actualmente en ejecución es el soterramiento de la avenida del Prado de Nueva Andalucía, donde se están enterrando 1,2 kilómetros de líneas de alta tensión" y ha detallado que "el proyecto contempla la eliminación de nueve apoyos eléctricos y la modernización de otros tres, lo que permitirá liberar espacio y mejorar significativamente la seguridad y la imagen del entorno".

Además, ha precisado que "ya se han instalado las canalizaciones y el cableado y se están llevando a cabo los trabajos de asfaltado, por lo que, una vez completadas las conexiones por parte de la compañía suministradora y finalizada la modernización de los últimos apoyos, el entorno quedará completamente transformado en unos dos meses".

El director de Proyectos e Infraestructuras ha remarcado que "no se trata de actuaciones aisladas, sino de una estrategia global que se está desarrollando en distintas fases, estudio, tramitación de licencias o ejecución en todo el municipio que engloban esos siete kilómetros de líneas soterradas y la retirada de más de medio centenar de torres, además de la sustitución de apoyos antiguos por otros más modernos cuando no sea posible su eliminación".

También ha especificado que "estas intervenciones beneficiarán de forma directa a entre 10.000 y 15.000 vecinos, especialmente en zonas residenciales próximas a colegios y espacios públicos".

"Hoy en día la sostenibilidad, la mejora paisajística y la seguridad ya no son cuestiones secundarias, sino derechos de los ciudadanos", ha afirmado Díaz, quien ha añadido que "estos trabajos se enmarcan en el esfuerzo municipal por consolidar un modelo urbano más cómodo y preparado para el futuro, en consonancia con el nuevo planeamiento general en marcha".