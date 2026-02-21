La Policía Local de Marbella incorpora 14 vehículos mejorando su flota

La Policía Local de Marbella cuenta ya con 14 vehículos que forman parte de un plan con el que modernizar su flota y mejorar sus medios.

Los vehículos son Ford Kuga que cuentan con un motor de 2.500, que desarrolla 180 caballos, e híbridos.

Su rotulación, adaptada a la normativa europea, aumenta la visibilidad e incorporan paneles informativos de última tecnología para mostrar desvíos, cortes de tráfico o controles.

«Es un salto cualitativo enorme para nuestro trabajo diario», señala el jefe de la Policía Local, Francisco Florentino, que avanza que la flota contará también con herramientas digitales, como tablets y smartphones, para que los agentes locales realicen diferentes gestiones en la calle, como denuncias, accesos a bases de datos e informes.

«De esta manera, fortalecemos la eficiencia operativa del cuerpo», explica Florentino.

La adquisición de los vehículos, dotados con una mayor habitabilidad y mejores comunicaciones, equipación y visibilidad, forma parte de un contrato municipal de alrededor de 1,6 millones de euros en formato de ‘renting’ durante cuatro años.

La adquisición de los vehículos servirá para sustituir coches en servicio y optimizar la labor de los agentes.

Noticias relacionadas

Los 14 vehículos se suman a 22 motocicletas que incorporó a su flota la Policía Local a inicios de año y próximamente contará con quads para el desarrollo de actuaciones en las playas.