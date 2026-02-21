El PSOE pide una empresa municipal que facilite en Marbella el acceso a la vivienda

El PSOE propuso este viernes que el Ayuntamiento cree una empresa municipal que facilite el acceso a la vivienda en condiciones asequibles, uno de los principales problemas sociales para amplios colectivos de Marbella.

La entidad municipal que plantea la formación socialista permitiría al Consistorio desarrollar políticas de vivienda a largo plazo, aumentar el parque público de inmuebles en alquiler o rehabilitar pisos en desuso; y estaría integrada únicamente con capital público.

Estabilidad a largo plazo

«Marbella tendría, de esta manera, una política de vivienda estable y a largo plazo», señaló la portavoz socialista, Isabel Pérez, que destacó que, pese a su relevancia, el municipio carece de un organismo de promoción pública que gestione suelos, capte fondos estatales o europeos y desarrolle programas de alquiler social, como ocurre en otras grandes ciudades de España, algunas gobernadas por el PP.

Maquinaria pesada realiza trabajos de construcción en una parcela de Marbella / l.o.

La formación socialista presentará la propuesta en el pleno de febrero, que la corporación municipal celebrará en una semanal.

En la moción, el PSOE incluirá una propuesta para elaborar, en un plazo de tres meses, un plan estratégico que analice la «situación real» de la vivienda en Marbella y San Pedro Alcántara; «priorizar» el desarrollo de inmuebles para jóvenes; establecer «mecanismos de transparencia» en la adjudicación de las viviendas de promoción pública del Ayuntamiento; y reforzar la colaboración entre el Consistorio y la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para captar inversiones con las que impulsar la construcción de pisos.

«Ningún vecino se tendría que ver obligado a marcharse de Marbella por falta de alternativas habitacionales. Marbella y San Pedro atraviesan una grave crisis habitacional», señaló la portavoz del PSOE, exdelegada de Urbanismo entre 2015 y 2017.

Precios desmedidos

La concejala socialista denunció la «brecha» entre los salarios medios que se pagan en un municipio cuya economía está fuertemente ligada al sector servicios y el «incremento desmedido» de los precios de compra y alquiler de las viviendas de una localidad con una gran proliferación de inmuebles de uso turístico y un mercado inmobiliario que, en buena parte, se orienta a grandes inversores.

«Los jóvenes, aún teniendo un empleo estable, no pueden independizarse. Y las familias trabajadoras tienen que destinar una parte desproporcionadas de sus ingresos al pago de su hogar. Otras tienen que abandonar el municipio o vivir en situación de precariedad», señaló la concejala del PSOE.