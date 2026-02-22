La Costa del Sol recupera más de 14 millones de kilogramos de vídrio

Los once municipios de la Costa del Sol Occidental recuperaron más de 14,6 millones de kilogramos de vidrio en 2025, según la Mancomunidad, que utiliza datos de la empresa concesionaria del servicio de recogida en la comarca, Ecovidrio.

Cada habitante de la comarca recicló 27,5 kilogramos de media en 2025, una cifra superior a la media de Andalucía, que se situó en los 15,3 kilogramos de vidrio recuperado por habitante; y española, que ronda los 19 kilogramos de vidrio por habitante de media.

La recogida de vidrio en la Costa del Sol representa la mitad del material que se recupera en el conjunto de la provincia de Málaga en un año.Las cifras de recogida incluyen las toneladas recuperadas a través del servicio puerta a puerta y a través del canal de las instalaciones hoteleras y hosteleras.

Los datos son «un claro testimonio de la implicación de los ciudadanos de la Costa del Sol Occidental en el reciclado y, por lo tanto, en el cuidado del medio ambiente», señala el presidente de la Mancomunidad de municipios, Manuel Cardeña. La Mancomunidad de Municipios ha puesto en marcha diferentes campañas para fomentar el reciclado de vidrio.

Entre las actuaciones figuran las Campañas EcoBarrios, una iniciativa de movilización enfocada a los vecinos; la instalación de contenedores en zonas estratégicas, a través de la Campaña EcoVares; y las Soluciones de recogida innovadoras, que tratan de asegurar la recogida personalizada en áreas prioritarias con recogida habitual no posible.

La Mancomunidad también prevé campañas de sensibilización, como el Plan Banderas Verdes, que incluye eventos en ferias como la de Fuengirola o festivales como Mare Nostrum o Starlite.

Otro proyecto de interés que impulsará el ente supramunicipal será el Portal Ecovidrio Administraciones, un portal de gestión pionero en España en el que se podrá consultar de forma integrada y de forma ágil los datos actualizados sobre la recogida de los residuos de envases de vidrio, como los datos diarios de recogida y por contenedor, el censo de contenedores por municipio, información sobre el estado de las incidencias de los contenedores y curvas de llenado de los contenedores.

El presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, pide «no detenernos o pensar que todo está hecho». «Hay que seguir avanzando, hay que incrementa estos parámetros por buenos que nos parezcan», agrega el máximo responsable del ente mancomunado.