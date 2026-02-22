Facilitan la inserción laboral de personas vulnerables

La asociación Sinergia Soluziona impulsa el programa ‘T-Acompañamos’ con el que orientar, de forma gratuita, la inserción laboral de personas desempleadas en situación de vulnerabilidad.

La proyecto amplía su ámbito de actuación tras los buenos resultados que obtuvo en una primera fase, centrada en los jóvenes del municipio. En la segunda edición, el proyecto, en el que colabora el Ayuntamiento, se dirige a personas en desempleo de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, beneficiarias de prestaciones sociales, migrantes y ciudadanos en riesgo de exclusión social.

El programa se estructura en un itinerario integral de acompañamiento que incluye orientación laboral, una formación adaptada a cada participante y un seguimiento individualizado hasta culminar el proceso de inserción laboral.

En su primera edición, el programa se dirigió a jóvenes desempleados, un colectivo con especial dificultades de acceso al mercado profesional.

En total, participaron 42 jóvenes de Marbella, de los que 28 lograron un empleo, lo que supuso un 66 por ciento de inserción laboral.