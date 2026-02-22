Turismo
Marbella promociona su oferta turística en Pamplona y Berlín
El municipio difunde su oferta gastronómica; de golf; o de sol y playa en ambas citas
Marbella promocionará su oferta turística en la feria ITB de Berlín, que se desarrollará del 3 al 5 de marzo y que es una de las más destacadas del sector. El municipio buscará consolidar en la cita alemana el mercado de viajeros procedentes de aquel país, uno de los principales emisores internacionales para la localidad, con más de 30.000 viajeros durante el año pasado, lo que los situó en el sexto lugar de las nacionalidades que visitan el destino.
Marbella formará parte del expositor de Turismo Costa del Sol y de Turismo Andaluz. Durante el encuentro, los representantes locales tienen previsto mantener más de 60 reuniones profesionales con touroperadores, agencias y compañías del sector, con el objetivo de fortalecer alianzas, explorar nuevas oportunidades de negocio y potenciar la conectividad.
Marbella promocionará los segmentos del turismo deportivo; de congresos y reuniones; y de larga estancia. «La estrategia municipal se centra en poner en valor la calidad de la planta hotelera, la excelencia en los servicios, la apuesta por la sostenibilidad, la accesibilidad y la digitalización, así como la capacidad de Marbella para ofrecer experiencias durante todo el año», señala la directora general de Turismo, Laura De Arce.
Marbella participa también en la feria turística Navartur, que se celebra en Pamplona hasta este domingo. El municipio ha promocionado su oferta de sol y playa; golf; y compras.
