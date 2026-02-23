Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuncian la eliminación de 50 torretas de líneas eléctricas en Marbella

Las intervenciones afectarán a las líneas de alta y media tensión que, en muchos casos, discurren a poca distancia de viviendas, colegios, plazas públicas o zonas verdes

Viviendas en el centro urbano de Marbella. | L.O.



Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha anunciado que soterrará siete kilómetros de líneas eléctricas y eliminará 50 torretas en los próximos meses.

Las intervenciones, reclamadas por los vecinos desde hace décadas, afectarán a las líneas de alta y media tensión que, en muchos casos, discurren a poca distancia de viviendas, colegios, plazas públicas o zonas verdes.

El Ayuntamiento confía en que la medida sirva para mejorar la seguridad de los vecinos y también recuperar espacios urbanos condicionados por las líneas eléctricas.

Una de las actuaciones más relevantes, actualmente en ejecución, será el soterramiento de la avenida de El Prado, en Nueva Andalucía, vía en la que los operarios enterrarán cerca de 1,2 kilómetros de líneas de alta tensión.

El proyecto contempla la eliminación de nueve apoyos eléctricos y la modernización de otros tres, lo que permitirá liberar espacio y mejorar la seguridad y la imagen del entorno.

Las actuaciones incluirán también la instalación de canalizaciones y trabajos de asfaltados en la avenida, una de las más transitadas de Nueva Andalucía.

