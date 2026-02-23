Cinco heridos, entre ellos un menor de once meses, en un accidente de tráfico en Marbella

Cinco personas han resultado heridas, entre ellas una menor de once meses, en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este lunes en la localidad malagueña de Marbella, según ha informado el 112.

El teléfono 112 ha atendido a las 17,42 horas el primero de varios avisos que informaban de una colisión entre dos turismos en la Avenida Cánovas del Castillo, siniestro en el que indicaban que había personas heridas. La sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local, que se han desplazado al lugar del siniestro.

Evacuados al Costa del Sol

Los servicios sanitarios han atendido a cinco heridos, dos de los cuales (una mujer de 34 y otra persona de la que no han trascendido más datos) han sido evacuados al Hospital Costa del Sol, mientras que el resto de los afectados (entre los que hay un menor de once meses y un varón de 48 años) no han precisado traslado hospitalario y han sido atendidos en el lugar por una UVI móvil.