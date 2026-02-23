La Junta aprueba el plan de ordenación urbanística de Marbella

La Junta de Andalucía ha dado su aprobación al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Marbella, que se convierte en el primer municipio de la región en adaptar su planeamiento urbanístico a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del territorio de Andalucía (Lista).

Tras el visto bueno de la Consejería andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la Corporación municipal debatirá y aprobará de forma definitiva el PGOM en pleno en las próximas semanas.

El documento sustituirá el PGOU de 1986 (de 40 años de antigüedad), que el Ayuntamiento tuvo que recuperar en 2015, cuando el Tribunal Superior de Justicia anuló el planeamiento de 2010, llamado a ordenar el urbanismo, una de las materias más sensibles para el desarrollo de Marbella, tras los años de gestión del GIL.

«Marbella será el primer municipio de muchos que se acogerá al camino rápido, sencillo y práctico de la Lista. Andalucía cuenta con una ley moderna, que minimiza los tiempos para la aprobación de los planes generales y acaba con las trabas que frenaban el desarrollo de nuestros municipios», señala la consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz.

«Marbella, gracias al Ayuntamiento y la colaboración del actual Gobierno andaluz, contará, por fin, con un plan urbanístico completamente actualizado, que responderá a las necesidades reales de sus vecinos», agrega.

Díaz ha destacado la «estrecha colaboración» que mantienen la Junta y el Ayuntamiento para «buscar soluciones a todos los trámites administrativos en un foro común, las mesas de trabajo, una herramienta que proporciona el Gobierno autonómico para que los consistorios puedan agilizar los planes generales».

«Todos los municipios saben que el Gobierno andaluz es un aliado en el desarrollo de sus planes. Atrás han quedado los años de bloqueo en materia de urbanismo», añade la consejera andaluz del Área.

La Lista, subraya la Junta, tiene entre sus objetivos reforzar la seguridad jurídica, evitar los problemas ocasionados por la anulación de los planes urbanísticos por los tribunales y eliminar la «maraña normativa que eternizaba los plazos de tramitación».

La norma establece un periodo máximo de tres años entre la aprobación inicial y la final del plan urbanismo, que Marbella ha cumplido.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, señala que el PGOM «marcará un antes y después» en la gestión del urbanismo en Marbella y San Pedro Alcántara.