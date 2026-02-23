Marbella celebra paellas y meriendas vecinales para celebrar el Día de Andalucía

Los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara organizarán actuaciones musicales y elaborarán paellas y desayunos y meriendas tradicionales para celebrar, el 28 de febrero, el Día de Andalucía.

La plaza de La Libertad, en San Pedro, albergará, desde las 10.00 horas, un desayuno tradicional andaluz que organizará, por primera vez, la asociación de vecinos El Cruce y que estará abierto a los residentes del municipio.

El evento contará con la degustación de pan con aceite de oliva y zurrapa, café e infusiones.

«Lo haremos con mucha ilusión y con ganas de continuidad», señala la presidenta del colectivo vecinal, Estrella García.

La asociación de vecinos El Mirador organizará, a partir de las 13.00 horas, una paella popular y una chocolatada en un evento que contará con una barra con precios populares, actuaciones de academias de baile y actividades culturales.

«Haremos una izada de bandera y recordaremos a poetas, autores y músicos andaluces», avanza el presidente del colectivo vecinal, Jaime Ramos.

La asociación de vecinos El Barrio celebrará, a partir de las 17.00 horas, su tradicional chocolatada con bizcocho, que se degustará en la sede del colectivo. Se trata de una actividad que los vecinos de la popular zona de Marbella celebran desde hace más de 40 años.

«Invitamos a los vecinos a sumarse a una celebración que mantiene viva una tradición transmitida por generaciones», señala la presidenta del colectivo de vecinos El Barrio, María Sánchez.