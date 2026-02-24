Destinan 14 millones de euros en ayudas a entidades sociales de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella destinará alrededor de 14 millones de euros en subvenciones para entidades sociales del municipio hasta 2028.

Las ayudas servirán para que las 22 asociaciones benéficas que tienen convenios nominativos con el Consistorio puedan desarrollar sus programas más esenciales durante los próximos tres años, según el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2026 a 2028.

Además, la organización que atiende a las personas sin hogar contará con una dotación de unos 600.000 euros.

El documento también contempla la posibilidad de que, además de las entidades con subvención nominativa, otras asociaciones puedan acceder a financiación municipal mediante la presentación de proyectos concretos a través de ayudas que el Ayuntamiento asignará mediante concurrencia competitiva.

«El esfuerzo que se ha hecho y la mejora económica permiten una subida del 15 por ciento en las partidas presupuestarias, que, para las mismas, es muy importante porque no cabe duda de que la atención que se tiene que dar a los colectivos más necesitados tiene que estar bien cubierta», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Sólo la Asociación de Cofradías de Semana Santa atiende a más de 400 vecinos en riesgo de exclusión en Marbella a través de un economato que regente en los bajos de la plaza de toros.

Noticias relacionadas

El colectivo distribuye paquetes de alimentos que contienen tomate, pasta, galletas, arroz, atún o lácteos.