José Luis Yagüe: tributo al decano de la información de la Costa del Sol

Recibió el soplo de que el entonces príncipe Fahd de Arabia Saudí volaba hacia la Costa del Sol para pasar unos días en Marbella tras unas provechosas jornadas en el casino de Montercarlo.

Tras indagar por buena parte de los principales hoteles de lujo de Marbella, supo que buena parte de las habitaciones suites del hotel Incosol estaban reservadas. Lo apostó todo a esa carta y se marchó a hacer guardia a la puerta del icónico hotel a la espera de la llegada de príncipe saudí.

Cuando todo parecía indicar que la pista era falsa, vio aparecer una caravana de vehículos Rolls Royce, de uno de los cuales se apeó el príncipe Fahd. Fue en ese momento cuando José Luis Yagüe logró una de las primeras y escasas entrevistas que el monarca saudí ha concedido, al menos en sus visitas a Marbella.

Entrevistas como la del príncipe Fahd y otros muchos reportajes de difusión internacional sobre una Marbella que comenzaba a abrirse al turismo internacional le han valido a Yagüe para que el municipio le conceda el sábado, Día de Andalucía, la Medalla de la ciudad.

Considerado como el periodista decano de la Costa del Sol y la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, Yagüe ha impulsado diferentes medios de comunicación en Málaga y Cádiz y ha sido redactor del periódico El Sol de España.

Oriundo del municipio aragonés de Fuentes de Jiloca, participó también en una serie a través de la cual el artista Antonio Ruiz, más conocido como Antonio El Bailarín, mostraba al resto del país a través de Televisión Española los encantos del casco antiguo de Marbella, uno de los principales reclamos de la Costa del Sol y cubrió los primeros torneos internacionales de golf que albergaba una comarca que comenzaba a abrirse al turismo extranjeros.

Con motivo de su 90 cumpleaños, fue el protagonista en verano de un homenaje al que acudieron cerca de 300 invitados.

El acto contó con una misa en la iglesia de La Encarnación, una de las más emblemáticas de Marbella, y con las actuaciones de un dúo de jotas, en honor a sus orígenes aragoneses; una guitarra flamenca; versiones de copla; y rancheras.

Junto a Yagüe, también recibirán la Medalla de Marbella, a título póstumo, la empresaria y filántropa sampedreña Remedios Nieto Palacios; y la princesa de la casa francesa de Orleans Beatriz Pasquieur de Franclieu.