Incidente
Herido un operario por una deflagración en el Hospital Costa del Sol
El accidente se produjo durante una actuación preventiva en el cuadro eléctrico del área de cocina del recinto sanitario
Un operario que trabajaba en una actuación preventiva de mantenimiento en el Hospital Universitario Costa del Sol, ubicado en Marbella, ha resultado herido este martes por una deflagración que se produjo por un cortocircuito durante los trabajos. El operario fue atendido en el propio centro hospitalario.
La deflagración se produjo en el cuadro eléctrico del área de cocina del centro hospitalario y generó una nube de humo, según ha señalado este miércoles la Junta de Andalucía.
El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió el aviso del accidente en el Hospital Costa del Sol minutos antes de las 17.00 horas.
El incidente se solvento durante el día de ayer y no afectó ni a la asistencia de pacientes ni al normal funcionamiento del hospital.
