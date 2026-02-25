El PSOE pide recuperar un edificio centenario de San Pedro Alcántara abandonado

La portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, reclamó este martes al equipo de Gobierno que recupere de manera urgente un inmueble residencial ubicado en el centro urbano de San Pedro Alcántara construido en 1930 y que se encuentra en estado de abandono.

El inmueble, una antigua vivienda de colonos, destaca por su importancia en la historia de San Pedro Alcántara, por lo que Pérez pidió al equipo de Gobierno que inicie los trámites para adquirirlo y rehabilitarlo.

La concejala de la formación socialista propuso que, debido a su estratégica ubicación, el Ayuntamiento utilice el edificio para dinamizar el centro urbano de San Pedro y albergue un centro de interpretación del pasado de la localidad, un espacio multiusos o una sala de exposiciones o eventos.

«Los vecinos de San Pedro Alcántara han trasladado al PSOE su preocupación por los problemas de insalubridad en el interior del inmueble, además del riesgo que el deterioro físico de la estructura pueda suponer para los transeúntes en la vía pública. Por ello, el PSOE exige medidas inmediatas para garantizar la seguridad, la estabilidad y la salubridad», señaló la edil, exdelegada de Urbanismo de Marbella desde 2015 a 2017.

«Tenemos que proteger el edificio e incorporarlo al nuevo planeamiento del municipio para evitar que desaparezca uno de los pocos vestigios históricos que permanecen en San Pedro Alcántara», agregó la concejala socialista, cuya formación presentará la propuesta en la sesión plenaria de febrero.