Detenida en Marbella por cortarle la yema de un dedo a un septuagenario que le debía 200 euros en drogas

Una mujer de 35 años ha sido detenida en Marbella por presuntamente seccionar la yema de un dedo a un septuagenario al que también retuvo contra su voluntad. Según la Policía Nacional, una deuda de drogas estaría detrás de unos hechos en los que también estaría implicado otro hombre que falleció por causas naturales antes de que los investigadores dieran con él. La arrestada ha ingresado en prisión.

El Grupo de Homicidios de Marbella asumió la investigación el 26 de enero tras un aviso al 091 que alertaba de la presencia de un hombre herido en la calle. Los primeros agentes que atendieron a la víctima comprobaron que se había precipitado desde la ventana de una vivienda de una segunda planta para escapar de un varón y una mujer que lo habían retenido en el inmueble durante toda una noche y le habían seccionado la yema de un dedo y rapado la cabeza.

Líquido inflamable

Las indagaciones revelaron que el hombre había acudido al punto de venta de droga para abastecerse, pero la moradora y otro varón lo ataron a una silla y le propinaron una paliza. "Durante la agresión también le rociaron un líquido inflamable y le amenazaron con prenderle fuego", ha informado la Comisaría Provincial antes de añadir que el origen de la brutal agresión era una deuda pendiente del cliente de 200 euros.

En un descuido de sus captores, el perjudicado, "a la desesperada y temiendo por su vida, se arrojó al vacío por una ventana y cayó sobre un vehículo que amortiguó la caída, pero no evitó que sufriera varias fracturas. Tras la identificación de los presuntos responsables, la Policía Nacional detuvo a la mujer por su presunta responsabilidad en los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la integridad moral, mientras que el otro implicado murió por causas naturales durante la investigación.