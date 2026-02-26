La Junta cede el suelo para crear 600 aparcamientos en el Albergue África de Marbella

La Junta de Andalucía ha cedido ya el suelo ubicado en el recinto del Albergue África para que el Ayuntamiento construya, en el centro urbano de Marbella, unos 600 aparcamientos de vehículos, uno de los grandes problemas de la movilidad en el municipio.

La consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; la de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; y la alcaldesa, Ángeles Muñoz, han suscrito en Sevilla un acuerdo por el cual el Gobierno autonómico cede de forma gratuita al Consistorio la parcela del albergue, de 8.600 metros cuadrados de superficie, para que impulse la construcción de un aparcamiento subterráneo.

El proyecto incluye también la creación de instalaciones deportivas y zonas verdes en la superficie del aparcamiento.

Una parte de las plazas de aparcamiento serán en régimen de rotación y otra se destinará a los residentes de la zona, según el Ayuntamiento, que no ha concretado el número de estacionamientos que se dedicarán a cada servicio. La Junta tendrá a su disposición 80 plazas para que las utilicen los usuarios del albergue.

Las actuaciones contarán con una inversión de más de 24 millones de euros y, según el Consistorio, comenzarán en el transcurso del año.

El proyecto inicial contempla la construcción de un aparcamiento bajo rasante, una pista multideportes para la práctica del baloncesto, el fútbol sala, el balonmano, el vóleibol, el tenis y el bádminton y una edificación anexa para dar servicio a las instalaciones.

También se proyecta la adecuación de una zona verde con arbolado y suelo asfaltado para la instalación de carpas y mesas de picnic, la ejecución de un área verde a modo de pradera para la práctica de deportes y actividades al aire libre y una zona de vado y carga y descarga de autobuses.

«El convenio constituye un ejemplo de colaboración entre administraciones. Permitirá a Marbella disponer de un aparcamiento subterráneo para residentes en una parcela que se utiliza como estacionamiento en superficie, uso que se mantendrá. Con este convenio, todos ganamos; Andalucía, Inturjoven los jóvenes que utilizan el albergue y los vecinos de Marbella», señala la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Para la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, «cuando todos trabajamos con un objetivo en común, en este caso los jóvenes y la ciudad de Marbella, al final los proyectos se hacen realidad».