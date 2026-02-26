Piden nombrar ciudadana honoraria de Marbella a Pasionaria León, testigo de La Desbandá

El PSOE propondrá que el Ayuntamiento nombre ciudadana honoraria de Marbella a título póstumo a Pasionaria León Díaz, testigo local de La Desbandá, uno de los episodios históricos más sangrientos en el siglo XX en la provincia y el mayor éxodo de personas durante la guerra civil, y a quien PP y Vox rechazaron en abril de 2025 dedicarle un espacio público en el municipio.

«Pasionaria es un símbolo necesario de la memoria democrática y representante de las víctimas de la represión. Es de justicia que el municipio rinda tributo a su memoria como ejemplo de la resistencia y el sufrimiento de tantos vecinos durante aquel periodo histórico», señaló ayer la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

Gaditana de nacimiento, Pasionaria León residió los últimos 40 años de su vida en San Pedro Alcántara y, gracias a la lucidez que mantuvo hasta sus últimos días de vida, se convirtió en uno de los últimos testigos de Marbella de la masacre que padecieron, en febrero de 1937, las miles de personas que trataban de escapar desde Málaga a Almería por la N-340 bajo las bombas franquistas.

Junto a su madre, entonces embarazada, y un hermano inició la huida desde La Línea de La Concepción hasta Almería a través de Málaga. Tras llegar a Girona y exiliarse en Francia, fueron internados en campos de refugiados.

Años después, Pasionaria volvería a España, ya sin su padre, a quien no volvería a ver; y, por motivos de seguridad, tuvo que cambiarse el nombre. Eligió el de Isabel.

En Canarias, regentó galerías comerciales y talleres de confección hasta que, a mediados de la década de los 80 del siglo XX, se trasladó a San Pedro Alcántara.

Madre de nueve hijos, su vida ha suscitado el interés de escritores y programas especializados de difusión nacional.

«Pasionaria merece un homenaje por todo el sufrimiento que padeció. Le robaron hasta el nombre, pero nos dejó su espíritu de lucha y dignidad», señaló la portavoz del PSOE.

La formación socialista también propondrá, como ciudadanos honorarios en 2026, a Luis Rojo, que ha dedicado más de 50 años a la defensa de los trabajadores de Marbella y a la consolidación de las instituciones democráticas del municipio; y Francisco de Asís López, archivero municipal de Marbella durante cerca de 40 años.

«Luis trabajó para que el crecimiento de Marbella tras la llegada del turismo fuera justo. Francisco ha realizado una labor fundamental en la protección y difusión del patrimonio documental de Marbella», señaló Pérez.