Vivienda
Sierra Blanca Estates inicia la construcción de 400 VPO en Málaga
La promotora inmobiliaria cuenta ya con la licencia para edificar las 25 primeras en Marbella
La promotora inmobiliaria especializada en el sector del ultralujo Sierra Blanca Estates ha iniciado la construcción de 400 viviendas de protección oficial en la Costa del Sol.
La firma inmobiliaria cuenta ya con la licencia de obra mayor para desarrollar un proyecto de 25 viviendas de protección oficial en Arroyo Palomeras, en plena Milla de Oro de Marbella.
La promoción contempla la construcción de 25 inmuebles protegidos en un proyecto de más de seis millones de euros.
Las viviendas dispondrán de garajes, trasteros, una piscina comunitaria y zonas ajardinadas.
«El proyecto responde a la creciente necesidad de impulsar vivienda asequible en el municipio y contribuir a facilitar el acceso a la vivienda de los residentes locales», señala la promotora inmobiliaria.
Sierra Blanca Estates tiene previsto también desarrollar 270 viviendas protegidas en el ámbito de Hacienda de Cortés, en Málaga; y 80 en la zona de El Bulto, también en la capital de la provincia.
«La concesión de esta licencia (para impulsar el proyecto en Marbella) representa un paso fundamental porque convierte en realidad un compromiso que asumimos con nuestra comunidad. No podemos mirar hacia otro lado ante uno de los principales retos sociales actuales. Asumimos este compromiso desde la responsabilidad y con la voluntad firme de aportar soluciones reales que tengan un impacto positivo en la sociedad», señala el presidente de Sierra Blanca Estates, Pedro Rodríguez.
