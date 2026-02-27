OSP denuncia "opacidad" en la entrega de 84 viviendas protegidas

Opción Sampedreña denunció ayer la «opacidad» con la que el Gobierno local tramita la entrega a sus beneficiarios de 84 viviendas de protección oficial que el Ayuntamiento ejecuta en San Pedro Alcántara.

La formación sampedreña aseguró que los beneficiarios desconocen, un mes y medio después del sorteo de adjudicación, el coste de las viviendas protegidas y las «condiciones económicas reales», por lo que no saben si podrán asumirlos.

«En los primeros anuncios, se hablaba de precios de entre 170.000 y 240.000 euros. Hoy se habla de precios de 150.000 a 260.000 euros, cifras que exigirían disponer de entre 55.000 euros y 80.000 euros para formalizar la operación. Hay personas que no saben si podrán asumir estos costes y necesitan información ya. La vivienda protegida es un derecho que se tiene que gestionar con rigor», señaló el concejal de OSP Manuel Osorio, exdelegado de Hacienda entre 2015 y 2019.

La formación sampedreña ha recurrido a la Comisión de Transparencia de la Junta de Andalucía para obtener una información que, asegura, el Ayuntamiento le deniega tras varias peticiones.