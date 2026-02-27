Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda

OSP denuncia "opacidad" en la entrega de 84 viviendas protegidas

Opción Sampedreña denuncia la falta de información del Ayuntamiento sobre el coste final de las 84 viviendas de protección oficial, un mes y medio después del sorteo.

Marcel Vidal

Marbella

Opción Sampedreña denunció ayer la «opacidad» con la que el Gobierno local tramita la entrega a sus beneficiarios de 84 viviendas de protección oficial que el Ayuntamiento ejecuta en San Pedro Alcántara.

La formación sampedreña aseguró que los beneficiarios desconocen, un mes y medio después del sorteo de adjudicación, el coste de las viviendas protegidas y las «condiciones económicas reales», por lo que no saben si podrán asumirlos.

«En los primeros anuncios, se hablaba de precios de entre 170.000 y 240.000 euros. Hoy se habla de precios de 150.000 a 260.000 euros, cifras que exigirían disponer de entre 55.000 euros y 80.000 euros para formalizar la operación. Hay personas que no saben si podrán asumir estos costes y necesitan información ya. La vivienda protegida es un derecho que se tiene que gestionar con rigor», señaló el concejal de OSP Manuel Osorio, exdelegado de Hacienda entre 2015 y 2019.

La formación sampedreña ha recurrido a la Comisión de Transparencia de la Junta de Andalucía para obtener una información que, asegura, el Ayuntamiento le deniega tras varias peticiones.

