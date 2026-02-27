El PSOE pide climatizar ya los colegios de Marbella y San Pedro

La portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, reclamó ayer a la Junta de Andalucía que climatice ya los colegios del municipio, ya que el plan de climatización del Gobierno autonómico es «insuficiente, improvisado y alejado de las necesidades reales». «Cada curso escolar se repiten las imágenes de alumnos y docentes soportando temperaturas extremas que ponen en riesgo la salud y dificultan el aprendizaje, vulnerando el derecho a una educación en condiciones dignas», señaló la concejal.

La portavoz de la formación socialista aseguró que el plan de climatización de la Junta prioriza las intervenciones «menores y paliativas» en detrimento de las medidas estructurales. «No contempla sistemas integrales de eficiencia energética ni soluciones sostenibles para los centros más necesitados. La Junta no puede seguir eludiendo su responsabilidad ni ofrecer parches que no resuelven el problema», señaló.

La formación socialista tiene previsto presentar hoy, en el pleno de febrero, una moción para pedir al Ayuntamiento que solicite a la Junta una financiación suficiente y un calendario público de ejecución con criterios de prioridad para habilitar sistemas de climatización que se basen en la eficiencia energética, como el sombreado natural o el aislamiento térmico. «La Junta tiene que asumir plenamente sus competencias y asegurar que los estudiantes del municipio cuenten con instalaciones dignas y preparadas para el cambio climático», señaló la portavoz del PSOE.