Inician las actuaciones para mejorar las playas del centro de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las actuaciones para recuperar las playas del centro urbano del municipio, arrasadas tras los diferentes temporales que han asolado a la localidad en las últimas semanas.

Los trabajos se orientan a aportar y redistribuir arena y reperfilar las playas El Faro y La Fontanilla, dos de las que mas perjudicadas resultaron por las borrascas.

Los operarios utilizan también maquinaria pesada, como dos palas cargadoras de alto volteo, para que las playas recuperen la cota de arena, afectada por las lluvias y el viento; además de un dumper para realizar con seguridad unas actuaciones que se desarrollan en arenales de difícil acceso y reducida maniobrabilidad. La arena empleada en las actuaciones de mejora procede de excedentes de otras playas.

Una pala cargadora echa arena sore un camión articulado. / L.O.

Las actuaciones se desarrollarán de 6.00 a 14.00 horas de lunes a sábado y tendrán una duración de unas dos semanas. Posteriormente, los operarios acometerán intervenciones similares en la playa de Nagüeles, también en Marbella y especialmente afectada por los temporales.

La playa El Faro, considerado un arenal estable en el municipio, ha visto mermada casi por completo su anchura, dejando al descubierto elementos de contención del paseo marítimo.

En la playa La Fontanilla se han producido importantes pérdidas de arena desde la mitad del arenal hacia Poniente, además de importantes pérdidas de arena, una notable reducción de anchura y la aparición de piedras y bolos.

Los temporales de enero y febrero afectaron también a las playas ubicadas en el distrito de Las Chapas.

En la playa La Víbora, por ejemplo, se registró una importante pérdida de arena y cortes provocados por las salidas de aguas pluviales y las fuertes escorrentías que dejaron las lluvias.

Los operarios realizaron también importantes acopios de cañas en diferentes zonas del litoral de Las Chapas, como en las playas Realejo, El Alicate o Cabopino.

El Ayuntamiento calculó que unas 1.500 toneladas de cañas y otros restos vegetales fueron retirados del litoral del municipio, de alrededor de 27 kilómetros de longitud.

Por otra parte, la Corporación municipal aprobó ayer, en el pleno de febrero, una moción para pedir al Gobierno de España inversiones para estabilizar las playas del municipio. Entre otras medidas, el pleno pidió al Ejecutivo central un calendario público de actuaciones estructurales para garantizar la estabilidad del litoral.