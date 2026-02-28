IU defiende la diversidad frente al racismo en Marbella

IU ha celebrado un evento en el que debatir sobre el racismo y las informaciones falsas que, asegura, alimentan la derecha y la ultraderecha para generar miedo y dividir a la sociedad.

El acto de la coalición de izquierdas responde a las campañas para asociar a la población migrante y la inseguridad iniciadas después del anuncio del Gobierno de España para regular a personas que ya residen en el país.

«En una ciudad como Marbella, rica en multiculturalidad, es fundamental que la ciudadanía nos sitúe como referente en convivencia y, por tanto, alejados del racismo, que no hace más que empañar la buena convivencia que caracteriza al municipio», señala la responsable de Acción Política de IU en Marbella - Por Andalucía, Victoria Morales.

«Las personas en situación irregular no acceden a las prestaciones sociales. Sin residencia legal no se puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital ni otras ayudas, como los subsidios por desempleo o los permisos por maternidad. Sobreviven gracias a su trabajo, muchas veces en condiciones de gran precariedad. Frente al ruido y el odio, datos. Frente a los bulos, convivencia. Marbella tiene que ser un ejemplo», agregó.

Según datos oficiales expuestos por IU, en España residen cerca de siete millones de personas extranjeras. De la población activa extranjera (mayores de 16 años que trabajan o buscan un empleo), el 83 por ciento está ocupado; mientras que tres millones de personas de origen extranjero están afiliadas a la Seguridad Social.