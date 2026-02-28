Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podan 200 árboles y palmeras en la avenida del Mediterráneo, en San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella ha actuado en la avenida del Mediterráneo, principal acceso al paseo marítimo, para optimizar la visibilidad de luminarias y señalización viaria

Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha culminado los trabajos de poda, apeo y gestión de residuos vegetales en más de 200 ejemplares entre palmeras y árboles en la avenida del Mediterráneo, en San Pedro Alcántara, una actuación con la que tratar de mejorar el estado fitosanitario de la zona.

Las labores ejecutadas han incluido la retirada de hojas secas y ramas inestables, la eliminación de material vegetal susceptible de desprendimiento, la adecuación de copas para garantizar el gálibo para el paso de vehículos y la mejora de la visibilidad de luminarias y señalización viaria.

La intervención se ha desarrollado en una de las vías del municipio con mayor tráfico rodado y tránsito peatonal, además de ser el principal acceso al paseo marítimo y la playa de San Pedro Alcántara.

Las actuaciones han requerido una planificación técnica específica y una coordinación permanente con los servicios municipales para compatibilizar la ejecución de los trabajo con el tránsito de vehículos. «Las labores favorecen el desarrollo equilibrado del arbolado», señala el teniente alcalde de San Pedro, Javier García.

