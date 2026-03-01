Marbella reconoce a Remedios Nieto, José Luis Yagüe y Beatriz de Orleans

Marbella reconoció ayer, en el Día de Andalucía, con las Medallas de la Ciudad a la empresaria y filántropa Remedios Nieto, a título póstumo; a la princesa Beatriz de Orleans; y al periodista José Luis Yagüe por sus años como ejemplo de solidaridad y de promoción de la imagen de la localidad.

Las distinciones a los tres embajadores lo aprobó el viernes por unanimidad la Corporación municipal de Marbella en la sesión plenaria de febrero.

Remedios Nieto fue una mujer adelantada a su tiempo y pionera en ámbitos de la sociedad que estaban vedados a los hombres.

Nacida en Granada, pero sampedreña de corazón fue concejala en el Ayuntamiento de Marbella cuando la política era un terreno de monopolio para los hombres; se licenció en Farmacia y se doctoró en una época en la que la presencia de las mujeres en las universidades era testimonial.

«Mi madre se merecía esta medalla. Ella era sampedreña y marbellí porque lo uno no quita lo otro. Puso su granito de arena para darle ese estilo, glamour y personalidad que hacen que nuestra ciudad y nuestra tierra sean únicas. Mi madre se hubiera sentido feliz y orgullosa con esta medalla. Sentimos que no esté físicamente, porque con nosotros está siempre. Y con sus amigos de Marbella y San Pedro», señaló su hija María Piedad del Río al recoger la distinción.

José Luis Yagüe está considerado como el periodista decano de la Costa del Sol y de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y, a través de sus publicaciones, contribuyó a difundir la imagen de la Marbella que se abría al turismo internacional.

«He sembrado mucho y ahora estoy recogiendo. Mi profesión me ha llevado por el mundo entero y siempre he procurado que los nombres de Marbella y de la Costa del Sol relumbraran», señaló Yagüe, que recordó que llegó al municipio con 18 años en una noche de San Bernabé, patrón de la localidad.

«Tengo un relato grande de amor, cariño y recuerdo con Marbella», agregó el comunicador, aragonés de nacimiento.

La princesa de Orleans Beatriz Pasquier de Franclieu pasa largas temporadas en su domicilio de San Pedro Alcántara y ha sido vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella.

«Más allá de la distinción, lo que hoy (por ayer) siento es un reconocimiento afectivo, el abrazo de una ciudad que he elegido hace años y que me ha acogido con generosidad, elegancia y cariño. Escogí Marbella no sólo por su luz, su clima o su belleza natural; también lo hice por su espíritu», agregó la princesa de la casa francesa.