Política
El PSOE critica que el PP rechace crear un ente que fomente la vivienda
El Gobierno local tacha de «chiringuito» a la empresa pública para fomentar el alquiler social
El PSOE lamentó ayer que el equipo de Gobierno de Marbella, del PP, rechace una propuesta para que el Ayuntamiento cree una empresa municipal con la que fomentar y facilitar el acceso a la vivienda pública, uno de los grandes problemas para amplias capas de la sociedad, especialmente para jóvenes y trabajadores.
La formación socialista criticó también al delegado de Urbanismo, José Eduardo Díaz, por tachar de «chiringuito» a la empresa municipal de vivienda, con la que ya cuentan ayuntamientos de grandes municipios de España.
«El incremento desmedido de los precios (de las viviendas de compra o alquiler) está forzando a miles de jóvenes y familias a abandonar el municipio o vivir en condiciones de precariedad. La economía local cuenta con salarios medios que no guardan un equilibrio con la realidad del mercado inmobiliario» de Marbella, señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez, exdelegada de Urbanismo desde 2015 a 2017.
La propuesta planteada por el PSOE contempla la creación de una entidad municipal con capital íntegramente público que permitiría desarrollar una política de vivienda «estable y a largo plazo, centrada en el alquiler social y la rehabilitación de inmuebles en desuso». La entidad municipal serviría también para elaborar en tres meses un plan estratégico de la vivienda en un municipio con una alta proliferación de inmuebles que se destinan al alquiler turístico y cuyo mercado inmobiliario se orienta, en buena parte, a los grandes inversores.
