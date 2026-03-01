Reabre al tráfico la calle Chorreadero tras los trabajos de mejora

El Ayuntamiento de Marbella ha reabierto al tráfico la calle Chorreadero tras la finalización de unos trabajos de emergencia para estabilizar un talud y mejorar la seguridad vial de la zona.

Las obras se iniciaron tras el desprendimiento parcial del talud debido a la abundante vegetación y el elevado volumen de lluvias que se registraron en Marbella en la primavera de 2025.

Los operarios han acometido la limpieza integral de la zona sobre un área de unos 2.500 metros cuadrados de superficie y han instalado una malla de torsión reforzada con cable de acero y anclada mediante bulones en la cabecera para evitar nuevos desprendimientos.

La intervención ha requerido del cierre temporal del tramo afectado, mientras se desarrollaban las actuaciones, que comenzaron a inicios de año.

Tras las lluvias de la primavera de 2025 que trajeron consigo los desprendimientos, los técnicos advirtieron en sus informes de posibles riesgos de desprendimientos desde el talud y recomendaron una intervención inmediata para prevenir un posible colapso del terraplén.