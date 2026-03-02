Obras
El Ayuntamiento de Marbella invierte un millón de euros en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen
El concejal Diego López destaca que el plan de mantenimiento del Puerto Deportivo de Marbella es una prioridad para asegurar su operatividad y la seguridad de usuarios y visitantes
Aroha Moreno
El Ayuntamiento de Marbella invierte un millón de euros para la mejora de la pavimentación, mejora del mobiliario y el sistema eléctrico en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen. Así se explica en el plan de mantenimiento y conservación publicado este dos de marzo, acerca de las nuevas medidas para asegurar la seguridad y calidad de la instalación.
La inversión se llevará a cabo durante los próximos cinco años, de manera espaciada y continua para la recuperación de los elementos estructurales y funcionales del equipamiento, como la mejora del sistema eléctrico, la pavimentación de muelles y pantalanes, la sustitución del mobiliario, los servicios de albañilería, el refuerzo de la limpieza y el mantenimiento general de la infraestructura.
Declaraciones sobre el contrato
Diego López, concejal responsable del recinto, ha señalado que este contrato "pone de manifiesto el esfuerzo constante que realiza el Consistorio para contar con unas instalaciones estratégicas para el municipio en perfecto estado". A su vez, López destaca que "el mantenimiento de este recinto no es una opción, sino una prioridad" debido a que Marbella es una ciudad portuaria con una proyección internacional.
El concejal ha explicado que "el objetivo es garantizar un puerto seguro, cuidado y plenamente operativo los 365 días del año y este contrato nos permite prevenir el deterioro, actuar con rapidez ante incidencias y asegurar la mejor experiencia posible para usuarios y visitantes". Asimismo, remarca que "cuidar lo que tenemos es la mejor inversión y mantener en condiciones óptimas el Puerto Deportivo es proteger el patrimonio púbico y reforzar la imagen de Marbella como destino náutico de primer nivel".
Seguridad y mejora de la infraestructura
Carlos Romero, director del recinto, acompaña al concejal en la garantía de la mejora de calidad de los servicios. Afirma que "el mantenimiento de un puerto exige una supervisión constante y capacidad de respuesta inmediata", asegurando tener un plan en caso de incidencias meteorológicas que puedan afectar a la seguridad de usuarios, trabajadores y embarcaciones.
El plan contempla el refuerzo de la limpieza en periodos con gran afluencia como Semana Santa o verano e incluye mejoras en distintos elementos como bolardos, arquetas, muros, firmes de muelles y zonas peatonales asegurando la seguridad en la actividad diaria.
