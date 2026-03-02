Mejoran el pavimento de la calle Padre José Vera, en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado los trabajos de renovación del pavimento en la calle Padre José Vera, en el centro urbano de la localidad, para sustituir el adoquinado por una superficie más adecuada al tráfico rodado y conservar la imagen tradicional del entorno.

La intervención se desarrollará durante un mes y permitirá reforzar la seguridad y la durabilidad de la vía.

La actuación sigue la misma línea que las ejecutadas en las calles Huerta Chica y Castillejos, en el casco antiguo de Marbella, con la retirada de los adoquines y del mortero de base para su cambio por una capa de asfalto en caliente, más apropiada para soportar el tránsito diario de vehículos.

La intervención en la calle Padre José Vera se desarrollará sobre una superficie de unos 600 metros cuadrados a lo largo de los 90 metros de longitud de la vía, que da acceso al Puerto Deportivo Virgen del Carmen.

Se trata de una vía con elevada intensidad de tráfico, circunstancia que ha provocado un deterioro significativo en la zona de rodadura y en los contornos de pozos de registro y arquetas.