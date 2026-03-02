Vandalizan con pintadas las termas romanas de San Pedro Alcántara

Las termas romanas de Las Bóvedas, ubicadas en San Pedro Alcántara y uno de los principales yacimientos históricos del municipio y parte del patrimonio histórico de Andalucía, han sido vandalizadas con pintadas de diferentes tamaños en sus instalaciones.

Los actos incívicos realizados en las termas se suman a la «situación preocupante de deterioro y falta de mantenimiento» del edificio romano construido hacia el siglo II d.C., señala Opción Sampedreña (OSP).

«Hay grafitis dentro de las termas. A ver cómo se arregla. Además, la cartelería está deteriorada y hay una escasa promoción institucional del yacimiento», señala la concejala de la formación sampedreña, María Luisa Parra.

OSP pide la creación de un plan integral que incluya actuaciones para conservar los principales yacimientos arqueológicos del municipio, la termas romanas, la villa romana de Río Verde y la basílica paleocristiana Vega del Mar, como acciones para desbrozar la vegetación, mejoras de la seguridad o trabajos de mantenimiento.

«Lo que pedimos es que se haga un trabajo profesional y riguroso para mantener los tres yacimientos», señala la concejala.

El PSOE pide que, además de garantizar su conservación, se mejore la divulgación de los yacimientos entre los estudiantes de los colegios e institutos del municipio.

«Hay que fomentar los enfoques educativos y divulgativos para explicar a los jóvenes del municipio que los yacimientos arqueológicos forman parte de su propio patrimonio. Hace falta hacer pedagogía, por encima del enfoque turístico», señala el concejal del PSOE, José Bernal, doctor en Historia y docente.

El Ayuntamiento asegura que la basílica romana contó desde 2021 a 2025 con un plan integral de actuaciones que gestiona una empresa especializada en arqueología y que, tras la finalización del contrato, ha sacado a licitación otro nuevo.

Hasta la adjudicación del contrato, el mantenimiento de los yacimientos la asume los servicios operativos del Consistorio.

«Respecto a los yacimientos, el Ayuntamiento tiene un plan, una planificación y un trabajo constante en el tiempo», señala el equipo de Gobierno.

Las termas romanas de Las Bóvedas cuentan con una planta de trazo octogonal organizada a partir de un núcleo central diáfano al cual se abren diferentes nichos a modo de hornacinas.

Cuenta también con estructuras subterráneas relacionadas con la red de calefacción de la instalación.