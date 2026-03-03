El Ayuntamiento de Marbella contrata por un millón de euros la conservación del Puerto Deportivo

El Ayuntamiento de Marbella invertirá un millón de euros en la contratación del mantenimiento y conservación del Puerto Deportivo Virgen del Carmen, una de las principales zonas de ocio y recreo del centro urbano de la localidad, durante cinco años.

El plan contempla el refuerzo de la limpieza de los cerca de 13.000 metros cuadrados de superficie del recinto portuario, entre zonas públicas y oficinas, especialmente en los periodos de mayor afluencia de visitantes, como la Semana Santa o el verano.

Las actuaciones contratadas incluyen las mejoras de los bolardos, las arquetas, los muros, los firmes de los muelles y las zonas peatonales para tratar de garantizar la seguridad y la funcionalidad del puerto, uno de los equipamientos que con más asiduidad se anegan en las jornadas de lluvias más intensas.

La contratación del servicio de mantenimiento de la marina incluirá también actuaciones en la pavimentación de muelles y pantalanes, mejoras en el sistema eléctrico, la reposición de mobiliario urbano, trabajos de albañileria o el refuerzo de la limpieza, una de las materias que más críticas ha recibido por parte de empresas y oposición en los dos últimos años, especialmente en verano.

Entre las actuaciones que también se ejecutan en el recinto portuario figuran la conservación de pavimentos, la pintura antideslizante en los pantalanes, la revisión de las instalaciones eléctricas o los tratamientos periódicos higiénicos y sanitarios.

El equipo de Gobierno confía en que esta iniciativa sirva para garantizar «un puerto seguro, cuidado y plenamente operativo los 365 días del año».

«Este contrato nos permite prevenir el deterioro, actuar con rapidez ante incidencias y asegurar la mejor experiencia posible para usuarios y visitantes», señala el delegado responsable del puerto deportivo (uno de ls cuatro con los que cuenta el municipio), Diego López.

«Los puertos son una infraestructura clave para la economía de Marbella y su proyección internacional. El mantenimiento permanente de este recinto no es una opción, sino una prioridad», agrega el edil.

«El mantenimiento de un puerto, en este caso el de Virgen del Carmen, exige una supervisión constante y capacidad para dar una respuesta inmediata. Este contrato nos permitirá actuar con agilidad ante tmeporales, escorrentías o incidencias que puedan afectar a la seguridad de los usuarios, trabajadores y embarcaciones», señala el director del puerto deportivo, Carlos Romero.